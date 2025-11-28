به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، دوازدهم تا پانزدهم آذر به میزبانی سالن «موی» در شهر نایروبی کشور کنیا برگزار خواهد شد و به همین منظور تیم کشورمان بامداد امروز جمعه هفتم آذر در دو گروه دختران و پسران راهی این رویداد شد.

در این رقابت‌ها ۴۵۲ تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند که در میان اسامی ثبت نام شده نام قهرمانان جهان ۲۰۲۵ ووشی از جمله کشور‌های مراکش، برزیل، اردن، ترکیه و ... نیز دیده می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

گروه پسران

وزن ۵۴- کیلوگرم: مهدی رزمیان

وزن ۵۸- کیلوگرم: ابوالفضل زندی

وزن ۶۳- کیلوگرم: امیرعباس رهنما

وزن ۶۸- کیلوگرم: متین رضایی

وزن ۷۴- کیلوگرم: رادین زینالی

وزن ۸۰- کیلوگرم: امیررضا غلامی

وزن ۸۷- کیلوگرم: محمد علیزاده

وزن ۸۷+ کیلوگرم: امیرمحمد اشرافی

کادر فنی:

سرمربی: مجید افلاکی

مربیان: مهرداد یوسفی، حسن فلاحی راد

پزشک: خیراله قلی زاده

گروه دختران

وزن ۴۶- کیلوگرم: ساینا کریمی

وزن ۴۹- کیلوگرم: روژان گودرزی

وزن ۵۳- کیلوگرم: مبینا نعمت زاده

وزن ۵۷- کیلوگرم: هستی محمدی

وزن ۶۷- کیلوگرم: ساغر مرادی

وزن ۷۳+ کیلوگرم: سارا صوفی

کادرفنی:

سرمربی: مهروز ساعی

مربیان: آزاده یاسایی، پریا پورنعمت