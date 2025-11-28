قیمت نفت خام شاخص برنت در پی انتظار سرمایه‌گذاران برای نتیجه مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و نشست پیش روی هشت عضو اوپک‌پلاس تثبیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قیمت نفت خام برنت در معامله‌های روز جمعه (هفتم آذر) تغییر چندانی نداشت، زیرا سرمایه‌گذاران به پیشرفت مذاکرات صلح روسیه و اوکراین و نتیجه نشست هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) در روز یکشنبه هفته آینده (نهم آذر) چشم دوخته بودند تا سرنخ‌هایی از تغییر‌های احتمالی در عرضه به دست آورند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژانویه که امروز منقضی می‌شود، تا ساعت یک و ۳۴ دقیقه بامداد روز جمعه به‌وقت گرینویچ، پس از افزایش ۲۱ سنتی در روز پنجشنبه (ششم آذر)، بدون تغییر روی رقم ۶۳ دلار و ۳۴ سنت برای هر بشکه ثابت ماند.

در همین حال، قرارداد فعال‌تر برنت برای تحویل در فوریه با دو سنت افت، ۶۲ دلار و ۸۵ سنت بود.

نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۳۵ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش، ۵۹ دلار به ازای هر بشکه دادوستد شد. روز پنجشنبه به‌دلیل تعطیلات روز شکرگزاری در ایالات متحده آمریکا (بازار بورس نیویورک - نایمکس)، معامله‌ای انجام نشد.

هر دو شاخص در مسیر چهارمین کاهش ماهانه پیاپی قرار دارند که طولانی‌ترین روند کاهشی از سال ۲۰۲۳ به‌شمار می‌رود؛ زیرا افزایش عرضه جهانی بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است.

سرمایه‌گذاران به مذاکرات صلح مسکو و کی‌یف به رهبری واشینگتن چشم دوخته‌اند؛ توافقی که می‌تواند تحریم‌های غرب علیه نفت روسیه را لغو کند و با افزایش عرضه جهانی، قیمت‌ها را کاهش دهد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، روز پنجشنبه گفت: طرح کلی پیش‌نویس پیشنهاد‌های صلح مورد بحث بین آمریکا و اوکراین می‌تواند مبنای توافق‌های آینده برای پایان درگیری باشد، اما اگر این اتفاق نیفتد، روسیه به مبارزه ادامه خواهد داد.

وی افزود: استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ، قصد دارد اوایل هفته آینده به مسکو سفر کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، هم روز پنجشنبه اعلام کرد هیئت‌های اوکراینی و آمریکایی این هفته برای تدوین فرمولی که در مذاکرات ژنو درباره صلح و ضمانت‌های امنیتی کی‌یف مطرح شده بود، دیدار خواهند کرد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی (IG) در یادداشتی نوشت: پس از چند طلوع کاذب، شرکت‌کنندگان تا زمانی که پیشرفت ملموسی حاصل نشود، یا شکستی رخ ندهد، تمایلی به موضع‌گیری تهاجمی ندارند.

دو نماینده اوپک‌پلاس و یک منبع مطلع از مذاکرات آنها به رویترز گفتند اوپک‌پلاس احتمالاً در نشست یکشنبه هفته آینده سطح تولید نفت را بدون تغییر حفظ می‌کند و درباره سازوکاری به‌منظور ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید اعضا توافق خواهد کرد.

به‌دلیل امیدواری به کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا که می‌تواند رشد اقتصادی و تقاضای نفت را افزایش دهد، پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های برنت و دابلیوتی‌آی این هفته را با بیش از یک درصد افزایش به پایان برسانند.

کاهش تعداد دکل‌های نفتی فعال در ایالات متحده آمریکا به پایین‌ترین سطح چهار سال گذشته نیز از قیمت‌ها حمایت کرده است.