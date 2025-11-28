پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی «گلولان سفلی – گلولان علیا» به طول ۵.۷ کیلومتر در شهرستان بوکان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این پروژه با هدف ارتقای کیفیت راه‌های روستایی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل دسترسی ساکنان منطقه، به‌عنوان یکی از طرح‌های توسعه‌ای شهرستان در مناطق کمتر برخوردار اجرا شده است. عملیات اجرایی طرح با کارفرمایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی اجرا شد.

مبلغ قرارداد این پروژه ۲۵۴ میلیارد ریال بوده و با تکمیل آن، مسیر ارتباطی میان روستا‌های گلولان سفلی و گلولان علیا به‌صورت ایمن‌تر و استانداردتر در اختیار مردم قرار گرفت.

گفتنی است پروژه‌های راهسازی شهرستان بوکان با حمایت‌های مستقیم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پیگیری و نظارت مستمر فرماندار بوکان و با دستورات و عنایت مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام گرفته است.