مانور بزرگ جهادی «سرویس و رفع خاموشی‌های روشنایی معابر شهرستان بوکان» با هدف اصلی ارتقای چشمگیر وضعیت روشنایی معابر و افزایش سطح ایمنی و رفاه شهروندان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد تقی‌زاده، مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، با اعلام خبر اجرای این مانور دو روزه اظهار داشت: "این عملیات جهادی، پس از برنامه‌ریزی‌های دقیق و با تأمین کامل کالای مورد نیاز، برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در سطح شهرستان به اجرا درآمده است. در این مانور، مجموعاً ۵۷ نفر از عوامل متخصص و اجرایی، شامل سیمبانان، تکنسین‌ها و کارشناسان برق، در قالب ۱۴ اکیپ عملیاتی و با به‌کارگیری ۸ دستگاه بالابر و ۱۵ دستگاه خودرو سبک عملیاتی مشارکت دارند. "

تقی‌زاده با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در این عملیات افزود: "نیروی عظیم فنی ما در طول این دو روز در سطح شهرستان بوکان متمرکز شده تا به صورت جهادی نسبت به اصلاح و تعمیرات اقدام نماید. انتظار می‌رود تا پایان روز عملیات (فردا)، اهداف مهمی محقق شود که شامل رفع بالغ بر ۸۰۰ رکورد تک خاموشی در معابر مختلف، رفع ۱۰ مورد خاموشی کلی ناشی از حوادثی همچون سرقت سیم، فیوزسوزی یا نیاز به اصلاح مدار روشنایی، و همچنین انجام عملیات تعمیر و اصلاح بر روی تابلو‌های روشنایی سطح شهر خواهد بود. "

وی در پایان تأکید کرد که برگزاری این مانور، نشان‌دهنده عزم شرکت برای انجام اقدامات جهادی و ضروری در جهت افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و بهبود زیرساخت‌های روشنایی شهرستان بوکان است که نتایج آن، آسایش هر چه بیشتر شهروندان را در پی خواهد داشت.