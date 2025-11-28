پخش زنده
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: نمایندگان قوه مقننه با اقدامات تقنینی و نظارتی خود تلاش کردهاند دولت را در اجرای وظایف ذاتی همراهی کند تا ایفای نقش دولتمردان پررنگتر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، سیدجواد حسینی کیا، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در خصوص توجه به مولفه همبستگی در مقابل زیاده خواهیهای استکبار، گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر وحدت ملت به ثمر رسید و همین رویکرد در جنگ تحمیلی ۸ ساله نیز تداوم داشت لذا همواره شاهد پیروزی ملت سربلند ایران بودهایم.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با یادآوری شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: آنها تصور میکردند با اعمال زور و افزایش فشار نظامی و بمباران، مردم به خیابانها میآیند و حاکمیت را سرنگون میکنند، اما مشاهده شد که ملت عزتمند ایران اسلامی تحت پرچم ولایتمداری قرار گرفت و یکصدا فریاد ایران اسلامی یکپارچه را سر دادند.
وی افزود: بنابراین در شرایط کنونی نیز، هیچ اختلاف داخلی در میان اقشار یا جناحها و گروههای سیاسی نباید زمینه ساز سوءاستفاده دشمنان شود؛ در واقع اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که صدای استکبارستیزی به صورت واحد فریاد زده شود.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی قوه مقننه با اشاره به اینکه ایرانیان از جان خودشان و فرزندانشان گذشتند تا یک وجب از خاک این کشور به دست دشمنان نیوفتد، تصریح کرد: بنابراین سیاست براندازی که دشمنان پیگیری میکنند هیچگاه محقق نخواهد شد؛ امروزه مشاهده میشود که متولدین دهه ۹۰ همانند نسل اول انقلاب و حتی قویتر پای پرچم نهضت امام حسین (ع) و رهبری امام خامنهای (مدظله العالی) ایستادهاند.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با اقدامات تقنینی و نظارتی خودش تلاش کرده دولت را در اجرای وظایف ذاتی همراهی کند تا ایفای نقش دولتمردان پررنگتر باشد، خاطرنشان کرد: در واقع نمایندگان تلاش میکنند به مسئولان کمک کنند تا گره امورات کشور باز شود نه اینکه بخواهند مچ گیری کنند؛ بنابراین توصیه میشود مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند به صورت بسیجی وار درصدد حل و فصل مشکلات مردم اعم از مسائل معیشتی، اقتصادی و ... باشند تا دشمنان نتوانند از این حوزه سوءاستفاده کنند.