اجلاس بینالمللی مقابله با هدر رفت آب و غذا با حضور وزیر جهاد کشاورزی ایران در استانبول ترکیه آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول؛ این اجلاس با حضور وزرای کشاورزی ۳۵ کشور از نقاط مختلف جهان با سخنرانی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه آغاز بکار کرد.
در این اجلاس ضمن بررسی تغییرات اقلیمی بر تولیدات کشاورزی کشورها و منابع آب، راهکارهای مقابله با هدر رفت آب و غذا بویژه در کشورهایی که با خشکسالی مواجهند مورد بررسی قرار می گیرد.
توسعه همکاریهای بین المللی برای مقابله با هدر رفت آب و غذا در دستور کار این اجلاس قرار دارد.
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان علاوه بر سخنرانی در حاشیه این اجلاس با وزرای کشاورزی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان دیدار دو جانبه خواهد داشت.