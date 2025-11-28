اجلاس بین‌المللی مقابله با هدر رفت آب و غذا با حضور وزیر جهاد کشاورزی ایران در استانبول ترکیه آغاز شد.

آغاز اجلاس بین المللی مقابله با هدر رفت آب و غذا با حضور ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از استانبول؛ این اجلاس با حضور وزرای کشاورزی ۳۵ کشور از نقاط مختلف جهان با سخنرانی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه آغاز بکار کرد.

در این اجلاس ضمن بررسی تغییرات اقلیمی بر تولیدات کشاورزی کشور‌ها و منابع آب، راهکار‌های مقابله با هدر رفت آب و غذا بویژه در کشور‌هایی که با خشکسالی مواجهند مورد بررسی قرار می گیرد.

توسعه همکاری‌های بین المللی برای مقابله با هدر رفت آب و غذا در دستور کار این اجلاس قرار دارد.

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان علاوه بر سخنرانی در حاشیه این اجلاس با وزرای کشاورزی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان دیدار دو جانبه خواهد داشت.