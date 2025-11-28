امام جمعه کاشمر گفت: کاشمر، شهر قرآن است و باید از این ظرفیت برای آموزش و هدایت نسل جوان استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام جواد طاهری پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه هفدهمین رویداد ملی ترنم وحی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن سرو کاشمر برگزار شد، با تأکید بر جایگاه علمی قرآن و ضرورت توسعه مؤسسات قرآنی اظهار داشت: قرآن علاوه بر جنبه معنوی، منبع علمی است و مراجعه به آن برای کسب معرفت و رفع جهل ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای کسب علم و رفع جهل به قرآن مراجعه می‌کنیم؛ همان‌طور که برای سلامت جسم به پزشک مراجعه می‌کنیم، برای سلامت روح و معرفت باید از قرآن و مؤسسات قرآنی بهره ببریم.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اهمیت حواس پنج‌گانه، عقل و وحی در کسب دانش تصریح کرد: حواس پنج‌گانه و عقل، ابزار دریافت معلوماتند و وحی مسیر شناخت حقیقت خدا و روح را فراهم می‌کند و مراجعه به قرآن برای کسب علوم فلسفی و عقلی و آشنایی با مفاهیم بلند انسانی ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی کودکان و نوجوانان در کاشمر اذعان کرد: بچه‌های ما از اذان صبح تا طلوع آفتاب در بارگاه شهید مدرس قرآن می‌خوانند و پس از آن به مدرسه می‌روند؛ این نشان‌دهنده ظرفیت بالای قرآنی شهر کاشمر است.

طاهری در ادامه با اشاره به دو درخواست مهم قرآنی شهرستان کاشمر، عنوان کرد: تجهیز ساختمان مجمع قرآنی برای حمایت بهتر از اساتید و مؤسسات قرآن و همچنین ترجمه و در دسترس قراردادن تفسیر کامل قرآن که توسط مرحوم آیت‌الله برهانی نوشته شده است، از جمله درخواست‌های ما است.

کاشمر میزبان حاملان نور و وحی

دبیر برگزاری هفدهمین رویداد ملی قرآنی «ترنم وحی» هم در این مراسم بر اهمیت انس با قرآن و تأثیر آن در آرامش و قوت قلب جامعه تأکید کرد و گفت: امیدوارم ثمره این محفل نور و شور و شعور، فقط یک روز زیبا نباشد، بلکه نوری در جان نوجوانان، خانواده‌ها و جامعه نیازمند ما باشد.

زهرا عاصمی با بیان اینکه این مراسم تپش یک ایمان مشترک و تپش همراهی و همدلی حول محور قرآن است، ابراز امیدواری کرد این تجربه الهام‌بخش در دوره‌های بعدی ترنم وحی نیز تداوم داشته باشد.