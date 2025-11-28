تجلیل استاندار گلستان از مقام شهدا و خدمات شهید قندهاری
استاندار گلستان در مراسم یادواره شهداء روستای نومل گرگان از مقام شهدا و خدمات نماینده شهید قندهاری تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در مراسم یادواره شهدای روستای نومل گرگان با اشاره به شخصیت و خدمات نماینده شهید قربانعلی قندهاری گفت: نقش و تلاشهای ایشان برای استان گلستان ماندگار و ارزشمند است و مردم این دیار همواره قدردان مجاهدتهای این شهید گرانقدر هستند.علیاصغر طهماسبی با بیان اینکه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب با تحریم و فشارهای مختلف بهدنبال تضعیف انقلاب و در جنگ ۱۲ روزه اخیر به دنبال تجزیه ایران بودند، گفت: نیروهای مسلح و مردم ایران با ایستادگی و انسجام نقشههای آنان را ناکام گذاشتند.
طهماسبی گفت: جمهوری اسلامی با وجود فشارها و تحریمها همچنان به راه خود ادامه میدهد.
طهماسبی با بیان اقدامات توسعهای دولت وفاق افزود: با عملیاتی شدن منطقه آزاد اینچهبرون اکنون مردم و سرمایهگذاران میتوانند از ظرفیتهای اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی به گرهگشایی از طرح های طولانیمدت از جمله سد نرماب و چایلی، گردشگری جزیره آشوراده اشاره کرد و گفت: بزرگراه مینودشت به جنگل گلستان پس از ۱۵ سال توقف، در یک سال گذشته تکمیل شده است.