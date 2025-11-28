به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت: حدود ساعت ۳:۱۰ بامداد امروز جمعه، آتش سوزی یک انبار کاشی و سرامیک در بلوار توس، خیابان کشاورز به سامانه ۱۲۵ فرماندهی آتش نشانی مشهد اعلام شد که آتش نشانان از چندین ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وحید باخدا افزود: حریق از قسمت اتاقک نگهبانی و پالت‌های انبار کاشی و سرامیک شروع شده و در حال گسترش به دیگر نقاط انبار بود که با سرعت عمل آتش نشانان، آتش به سرعت مهار شد.

وی ادامه داد: در این واقعه همچنین یک سیلندر گاز مایع که داخل حریق به مرحله انفجار رسیده بود، توسط آتش نشانان خارج و به منطقه امن منتقل شد.

این مسئول با بیان اینکه علت حریق در دست بررسی است، افزود: در این حادثه نگهبان انبار از ناحیه دست دچار مصدومیت و سوختگی شده بود.