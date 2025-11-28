پخش زنده
خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب بر عمل جهادی مسئولان و ضرورت وحدت ملی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امام جمعه بجنورد، در خطبههای عبادی ـ سیاسی این هفته ضمن اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، عمل جهادی، مردمیبودن و اولویتبخشی به رفع مشکلات جامعه را وظیفه مسئولان دانست.
حجت الاسلام و المسلمین نوری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر کار بسیجی، جهادی و خالصانه برای مردم تأکید کردهاند، افزود: مسئولان باید شبانهروز برای بهبود شرایط مردم تلاش کنند و از اختلافات و مسائل جناحی دوری کنند امروز زمان کنار گذاشتن اختلافات است تا بتوانیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تأکید رهبری بر حمایت از دولت گفت: نقد دلسوزانه و ارائه ایده و پیشنهاد امری ضروری است، اما تخریب دولت اقدامی نادرست و به ضرر کشور است.
خطیب نماز جمعه بجنورد تأکید کرد: در پرتو وحدت، همانگونه که در دفاع مقدس و نیز در نبرد ۱۲روزه شاهد پیروزی بودیم، امروز نیز میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم و وحدت، رمز موفقیت و حل مسائل کشور است
حجتالاسلام و المسلمین نوری در بخش دیگری از خطبهها، با گرامیداشت هفته تکریم مادران و همسران شهدا، اظهار داشت: ایثار بالاترین ارزش انسانی است و مادران شهدا با ایثار فرزندان خود، بزرگترین نمونههای فداکاری را رقم زدند.
وی با اشاره به ایثار معنوی همچون دعا برای بیماران و نیازمندان و همچنین ایثار مالی برای کمک به جامعه، این ارزشها را برگرفته از آموزههای اصیل دینی دانست.
حجت الاسلام و المسلمین نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی گفت: تمام قوانین کشور در مجلس وضع میشود و مسیر حرکت کشور توسط مجلس ترسیم میگردد و مجلس در رأس امور است و پس از قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.
خطیب نماز جمعه بجنورد افزود: نمایندگان باید علاوه بر قانونگذاری درست، نظارت مستمر داشته باشند و با تحقیق و تفحص، با هرگونه فساد احتمالی مقابله کنند. در عرصه بینالملل نیز باید هوشیار و مسئولانه عمل کنند
نماینده ولی فقیه در استان تأکید کرد: نمایندگان باید مردمی باشند، گرفتار مسائل جناحی نشوند و قدر جایگاه خود را بدانند و از آسیبهای این جایگاه مراقبت کنند