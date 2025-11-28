برخورد شدید یک دستگاه خاور با پژو پارس در محور ساتیان – حاجی‌حاضر ایوان، جان یک پدر ۴۷ ساله و نوزاد ۵ ماهه را گرفت و سه سرنشین دیگر را راهی بیمارستان کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حمید صفرپور» مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام، گفت: در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه خاور و یک خودروی پژو پارس در محور ساتیان – حاجی‌حاضر ایوان، دو نفر شامل پدر ۴۷ ساله و نوزاد ۵ ماهه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: سه نفر دیگر نیز در این حادثه به‌شدت مصدوم شدند.

به گفته مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مصدومان شامل یک خانم ۳۲ ساله، یک نوجوان ۱۰ ساله و راننده ۴۸ ساله خاور هستند.

صفرپور اضافه کرد: مصدومان ابتدا به بیمارستان امام رضا (ع) ایوان منتقل و سپس برای ادامه روند درمان به مرکز استان اعزام شدند.

علت وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.