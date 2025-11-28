پخش زنده
قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر جایگاه بیبدیل شهرستان بناب در جغرافیای فرهنگی شمالغرب کشور، بر اهمیت تکمیل پرونده ثبت جهانی کباب بناب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی در جلسه کارگروه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بناب، با اشاره به موضوع میراث ناملموس گفت: ثبت جهانی کباب بناب ، یک اقدام فرهنگی و یک فرصت دیپلماسی فرهنگی است و شهرستان بناب باید در محور برنامههای ملی حفاظت، کاوش و معرفی جهانی قرار گیرد.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی بر ضرورت تکمیل سریع پرونده، تعیین مدیر پرونده ثبت جهانی و تشکیل تیمی شامل پژوهشگر، تاریخنگار، مستندساز و متخصصان آیینهای غذایی تأکید کرد و افزود: دعوت سفرای کشورهای منطقه میتواند مقدمهای برای تقویت ابعاد بینالمللی این پرونده باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان بناب در حوزه میراث و گردشگری، این شهرستان را «گرهگاه تاریخ زنده و آینده گردشگری شمالغرب کشور» توصیف کرد.
دارابی همچنین مرمت مسجد قرمز را از برنامههای ضروری دانست و برآورد دقیق و قرارگیری این پروژه را در دستور کار مرمتی شهرستان خواستار شد.
قائممقام وزیر با اشاره به ضرورت معرفی منظم جاذبههای سیاحتی، زیارتی و تاریخی گفت: این معرفیها نقشی تعیینکننده در جذب اعتبارات و تسهیلات بانکی برای زیرساختها دارند و ما آمادگی کامل برای پشتیبانی از طرحهای شهرستان را داریم.
دارابی با بیان اینکه ایران کشوری موزهای است، افزود : از میان حدود یک میلیون اثر تاریخی کشور، تنها ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده است و این نشان میدهد سرعت ثبت و حفاظت از آثار تاریخی کشور باید افزایش یابد.
وی پنج محور اقدام فوری برای بناب را چنین اعلام کرد: تجهیز پایگاه صور، آغاز کاوشهای مهرآباد، تکمیل پرونده جهانی کباب بناب، ساماندهی سیما و منظر روستاهای تاریخی و توسعه مشارکت مردمی؛ و این موارد را شرط لازم برای تبدیل بناب به یکی از مهمترین قطبهای میراثی شمالغرب کشور دانست.