به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر ابدالی گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده در سامانه ملی رصد اشتغال، بخش صنعت استان تا پایان سال مکلف به ایجاد سه هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید است که این هدف با همکاری سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی محقق خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای سال‌جاری نیز با سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت استان، فرصت‌های شغلی بسیاری در آن ایجاد شده‌است و می‌توان گفت: این بخش همواره نیازمند نیروی کار است، البته اشتغالی که مورد نظر سامانه رصد است حتما باید دارای استاندارد‌های تعیین شده همچون داشتن بیمه تامین اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در حوزه تامین نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت استان، بحث آموزش علاقه‌مندان ورود به این عرصه می‌باشد که در همین خصوص بستر‌های لازم برای تقویت ارتباط و تعامل واحد‌های تولیدی با مراکز مهارت آموزی در قم انجام شده‌است و دوره‌های آموزشی خوبی در این رابطه برگزار می‌شود.