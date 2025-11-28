پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: براساس برنامهریزی انجام شده در سامانه ملی رصد اشتغال، بخش صنعت استان تا پایان سال مکلف به ایجاد سه هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر ابدالی گفت: براساس برنامهریزی انجام شده در سامانه ملی رصد اشتغال، بخش صنعت استان تا پایان سال مکلف به ایجاد سه هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید است که این هدف با همکاری سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی محقق خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای سالجاری نیز با سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت استان، فرصتهای شغلی بسیاری در آن ایجاد شدهاست و میتوان گفت: این بخش همواره نیازمند نیروی کار است، البته اشتغالی که مورد نظر سامانه رصد است حتما باید دارای استانداردهای تعیین شده همچون داشتن بیمه تامین اجتماعی باشد.