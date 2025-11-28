پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال منتهی به صبح امروز با میانگین ۱۵۲ AQI همچنن ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی و دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۴، رهنان ۱۶۱، سپاهانشهر و کاوه ۱۵۷، فیض ۱۵۳، کردآباد ۱۸۵ و میرزا طاهر ۱۵۲ AQI وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۴۱، پارک زمزم ۱۴۹، رودکی ۱۳۶، زینبیه ۱۳۷، خیابان فرشادی ۱۴۰، هزار جریب ۱۲۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز نیز ایستگاه خمینی شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و کاشان ناسالم برای گروههای حساس است.
در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دیاکسید نیتروژن (NO۲) همچنان بالاست، اما نمایش این آلاینده در سایر ایستگاهها قطع است. این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی هم طی روزهای اخیر افزایش یافته است.
گاز دیاکسید نیتروژن از احتراق سوخت فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاهها تولید میشود. این گاز یکی از مهمترین آلایندههای هوا است که در اثر واکنشهای حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل میشود.
گاز دیاکسید نیتروژن یک گاز سمی است که حتی در غلظتهای پایین نیز میتواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، تا اواسط هفته آینده پایداری و سکون نسبی همراه با سرمای شبانه ادامه دارد که افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق صنعتی و پرتردد شهری را هم پیشبینی کرده است.