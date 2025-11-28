رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ارتقای سطح مکانیزاسیون و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه پایدار کشاورزی استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی روز جمعه در حاشیه نمایشگاه تخصصی مکانیزاسیون، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی بر ضرورت افزایش ضریب مکانیزاسیون به منظور افزایش بهره‌وری در کشاورزی تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی نوآوری‌ها، تبادل تجربیات و تعامل میان تولیدکنندگان، کارشناسان و بهره‌برداران فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن تاکید بر نقش مؤثر بانک‌ها در توسعه کشاورزی گفت: بر اساس قانون، بانک‌های غیرتخصصی مکلفند ۱۵ درصد تسهیلات پرداختی را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات و حمایت بانکی از تولیدکنندگان نقش مهمی در رفع موانع تولید و رونق کشاورزی خوزستان خواهد داشت.

سلطانی‌کاظمی به لزوم تشکیل شورای مشورتی کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: این شورا با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، رسانه‌های تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کشاورزان نخبه و پیشرو تشکیل شده و می‌تواند بستر همفکری و تبادل نظر و ارائه راهکار‌های علمی و عملی برای توسعه و بهبود بخش کشاورزی خوزستان را فراهم کند.

وی از همه علاقه‌مندان دعوت کرد در صورت تمایل می‌توانند نقطه‌نظرات خود را به دبیرخانه این شورا ارائه دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی و رسانه‌ای می‌تواند به افزایش کیفیت سطح مطالبات و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر مدیران و سیاست‌گذاران بخش کشاورزی کمک کرده و نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌های استان ایفا کند.

وی بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنایع پایین‌دستی کشاورزی تاکید کرد و گفت: مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی در فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و پایداری تولید را افزایش دهد.

سلطانی‌کاظمی افزود: حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، به توسعه زنجیره تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد و یکی از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان است.

وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مکانیزاسیون، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی خوزستان، آن را بستری مناسب برای معرفی نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی دانست و افزود: این نمایشگاه یکی از مطلوب‌ترین نمایشگاه‌های تخصصی کشور بوده که فرصت مناسبی برای تعامل میان تولیدکنندگان، کارشناسان و بهره‌برداران فراهم می‌کند.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی با حضور ۹۴ واحد تولیدی از استان‌های خوزستان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، مازندران، البرز، مرکزی، کردستان، زنجان، همدان، چهارمحال‌وبختیاری و قزوین از پنجم تا هشتم آذرماه جاری از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان برپاست.