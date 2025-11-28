به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، گفت: ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۴، مامورین یگان حفاظت شهرستان طارم یک نفر متخلف بومی را حین حمل اسلحه غیرمجاز (قاچاق) مشاهده و دستگیر نمودند.

سید سعید موسوی افزود: از فرد متخلف یک قبضه اسلحه ته‌پُر تک‌لول قاچاق کالیبر ۱۲ کشف و ضبط شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مامورین یگان حفاظت، از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به این اداره گزارش دهند.

موسوی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه در این ایام حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلف دستگیر شده، برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی شهرستان طارم معرفی شد.