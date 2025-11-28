به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام جوادی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه همدان با اشاره به جایگاه والای ولایت اهل‌بیت(ع) گفت: زندگی من و شما باید بر مدار ولایت باشد، اگر کسی مطیع امر مولا نباشد، حتی اگر دانش فراوان داشته باشد، حق تقدم نخواهد داشت.

او با تأکید بر لزوم دوری از هوای نفس، افزود: باید مراقب باشیم که مبادا علم و توانایی، انسان را از مسیر ولایت و اطاعت دور کند.

امام جمعه موقت همدان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای نیروی دریایی تأکید کرد: نیروی دریایی ما از ابتدای انقلاب با ایثار و مقاومت از کشور دفاع کرد و اجازه نداد حتی قطره‌ای از آب‌های ما در اختیار دشمن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام جوادی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز گذشته در تهران و دیگر شهر‌ها تصریح کرد: پیر و جوان، زن و مرد با شور انقلابی در صحنه بودند، این حضور پیام روشنی دارد که همه باید روحیه بسیجی داشته باشند و مسئولان نیز باید این روحیه را در عمل نشان دهند.

او با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و نابرابری‌ها با قناعت، همدلی و حفظ روحیه انقلابی قابل مدیریت است، افزود: زندگی همراه با قناعت و رنگ بسیجی داشتن، مسیر بهتری برای عبور از مشکلات کشور است.