مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان دختر کشورمان با قهرمانی تیم خوزستان در دو رده سنی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان دختر قهرمانی ایران، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی استان گیلان، امروز جمعه (۷ آذر) در رضوانشهر برگزار شد و در پایان تیم خوزستان در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان به عنوان قهرمانی دست یافت.

در بخش انفرادی نوجوانان سامیه شه پری از خوزستان و در بخش انفرادی جوانان نیز هانیه شه پری دیگر دونده خوزستانی به مقام اول رسیدند.

نتایج تیمی نوجوانان:

خوزستان منفی ۱۴

قزوین منفی ۳۵

مرکزی منفی ۴۰

نتایج برترین‌های انفرادی نوجوانان:

سامیه شه پری – خوزستان

زهرا سادات کاظمی – فارس

آتنا قراباغی – همدان

نتایج تیمی جوانان:

خوزستان منفی ۱۷

خراسان رضوی منفی ۲۲

کرمانشاه منفی ۳۱

نتایج برترین‌های انفرادی جوانان:

هانیه شه پری - خوزستان

مریم احمدی – خوزستان

آتوسا آتش بجان - کرمانشاه