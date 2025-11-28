پخش زنده
امروز: -
مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان دختر کشورمان با قهرمانی تیم خوزستان در دو رده سنی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان دختر قهرمانی ایران، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی استان گیلان، امروز جمعه (۷ آذر) در رضوانشهر برگزار شد و در پایان تیم خوزستان در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان به عنوان قهرمانی دست یافت.
در بخش انفرادی نوجوانان سامیه شه پری از خوزستان و در بخش انفرادی جوانان نیز هانیه شه پری دیگر دونده خوزستانی به مقام اول رسیدند.
نتایج تیمی نوجوانان:
خوزستان منفی ۱۴
قزوین منفی ۳۵
مرکزی منفی ۴۰
نتایج برترینهای انفرادی نوجوانان:
سامیه شه پری – خوزستان
زهرا سادات کاظمی – فارس
آتنا قراباغی – همدان
نتایج تیمی جوانان:
خوزستان منفی ۱۷
خراسان رضوی منفی ۲۲
کرمانشاه منفی ۳۱
نتایج برترینهای انفرادی جوانان:
هانیه شه پری - خوزستان
مریم احمدی – خوزستان
آتوسا آتش بجان - کرمانشاه