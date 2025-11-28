پخش زنده
استاندار در سفریکروزه به خمینی شهر با جمعی از کشاورزان،دامداران و صنعتگران دیدار و گفت وگوکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در جمع کشاورزان گفت : نگرانی اصلی، موضوع کشت بهاره آینده است که خوشبختانه برای رفع دغدغههای آنان اقدامات لازم انجام شده است.
مهدی جمالی نژاد افزود: در باره موضوع نهادههای دامی و مشکلات دامداران هم در این نشست بحث و بررسی شد .
وی در جلسات جداگانه با صنعتگران و فعالان اقتصادی شهرستان هم گفتگو کرد و برای رفع برخی از مشکلات به صورت تلفنی، دستورمکتوب یا ارسال نامه اقدام کرد.
استاندار اصفهان از برگزاری جلسهای ویژه با اهالی منطقه “جوی آباد” و “وازیچه” خبر داد و افزود: متأسفانه در طول دههها به این مناطق کملطفی شده اما اقدامات زیرساختی خوبی با پیگیری نماینده مردم و فرماندار آغاز شده و شهرداری نیز برای منطقه جوی آباد برنامههایی دارد و ما نیز موضوعات این مناطق را به صورت مستمر رصد خواهیم کرد.
جمالینژاد از صنایع مجهز و مدرن در حوزه تولید تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، فیزیوتراپی، زیبایی و دندانپزشکی خمینی شهر بازدید کرد.
استاندار در بازدید از طرح های محلهمحوری که با تلاش سپاه در خمینی شهر اجرا شده است گفت: ایجاد فضاهای ورزشی و زمین بازی برای جوانان در قالب این طرح ها ، اقدامی بسیار ارزشمند است.