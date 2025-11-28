مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش با اشاره به دستاورد‌های عملیات ۱۲روزه محور مقاومت گفت: موفقیت ایران در شکستن برتری دفاعی رژیم صهیونیستی و ایجاد بازدارندگی پایدار، آغازگر دوره‌ای است که در آن جمهوری اسلامی نه یک بازیگر معمول بلکه تعیین کننده اصلی معادلات قدرت در غرب آسیا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناخدا یکم محمد گلبازگیر امروز _جمعه هفتم آذر_ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به ابعاد مختلف عملیات مشترک نیرو‌های ایران و محور مقاومت، اظهار کرد: در این عملیات از پیشرفته‌ترین جنگ‌افزار‌های بومی کشورمان استفاده شد. یگان‌های مختلف با به‌کارگیری موشک‌های خرمشهر ۴، سجیل ۲ و فاتح حملات دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را علیه اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی اجرا کردند.

وی افزود: هم‌زمان برای اشباع کامل پدافند چندلایه رژیم، پهپاد‌های رزمی شاهد ۱۴۶ و شاهد ۱۹۱۵ در موج‌های متناوب به سمت سرزمین‌های اشغالی گسیل شدند تا سامانه‌های دفاعی از جمله گنبد آهنین تحت فشار قرار بگیرد و امکان رهگیری موشک‌های اصلی از بین برود.

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش ادامه داد: پس از گذشت ۴۸ ساعت از آغاز عملیات، یک برنامه فرماندهی یکپارچه با حضور تمام نیرو‌ها شکل گرفت که همین هماهنگی باعث شد عملیات با کمترین خلأ و بیشترین دقت اجرا شود.

ناخدا یکم گلبازگیر با اشاره به بحران‌های داخلی ایجادشده در رژیم صهیونیستی تأکید کرد: این رژیم پس از حملات گسترده محور مقاومت وارد بی‌سابقه‌ترین بحران اجتماعی و اقتصادی شد و صادرات آن به‌شدت کاهش یافت. فشار‌های سیاسی، میدانی و اطلاعاتی که توسط محور مقاومت و با هدایت جمهوری اسلامی ایران وارد شد، رژیم را در موضع ضعف قرار داد.

وی درباره پایان جنگ ۱۲ روزه گفت: رژیم صهیونیستی در نهایت پیشنهاد آتش‌بس را ارائه داد و شروط ایران شامل توقف تجاوزات در سوریه، عدم هدف‌گیری زیرساخت‌های هسته‌ای ایران و محدودسازی اقدامات خصمانه را قبول کرد این موضوع در نشست نهایی شورای امنیت در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ نیز بازتاب یافت.

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: پیام مهم این رخداد، ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران، انسجام بی‌سابقه ملی در داخل کشور و افول موقعیت جهانی رژیم صهیونیستی است؛ چنان‌که امروز در بسیاری از شهر‌های جهان شاهد تظاهرات گسترده علیه این رژیم و مواضع انتقادی نخبگان بین‌المللی هستیم.

ناخدایکم گلبازگیر تصریح کرد: دروازه‌های فناوری و حمایت قدرت‌های بزرگ پشت رژیم صهیونیستی قرار داشت، اما عملیات ۱۲ روزه نشان داد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی و عمق راهبردی محور مقاومت، وارد مرحله‌ای جدید از قدرت‌سازی شده است؛ مرحله‌ای که در آن ایران نه یک بازیگر عادی، بلکه تعیین‌کننده اصلی معادلات منطقه غرب آسیا خواهد بود.