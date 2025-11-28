به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران شنبه هشتم آذر با شش دیدار در شهر‌های تهران، آمل، رفسنجان، اصفهان، گلپایگان و شیراز پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران اسامی ناظران و داوران این دیدار‌ها را را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

گروه A

تهران، سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴

سایپا تهران – نفت امیدیه

ناظر فنی: فاطمه نانگلی، ناظر داوری: اکرم ابوالقاسم، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: حوریه رضازاده



آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴

ماجان مازندران – کلینیک دکتر فرهاد

ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: زهرا رضانژاد



رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴

صنعت مس رفسنجان – مقاومت شهرداری تبریز

ناظر فنی: زرین تاج فضلی، ناظر داوری: محبوبه زرنویس زاده، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: فروغ رادفر

گروه B

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴

فولاد مبارکه سپاهان – ملوان تهران

ناظر فنی: آمنه خواجه ئیان، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: شیما حقوقی زاده



گلپایگان، سالن مجموعه ورزشی کارگران، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – شاهین بندرعامری

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: فائزه جعفری، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: فرشته جوادی پور



شیرار، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۴

مهرگان شیراز – شهر آرکا البرز

ناظر فنی: سهیلا علیزاده، ناظر داوری: لیلا اعلایی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: نگین عقابی