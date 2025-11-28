پخش زنده
امروز: -
سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی ناظران و داوران هفته نخست لیگ برتر زنان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران شنبه هشتم آذر با شش دیدار در شهرهای تهران، آمل، رفسنجان، اصفهان، گلپایگان و شیراز پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران اسامی ناظران و داوران این دیدارها را را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:
گروه A
تهران، سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴
سایپا تهران – نفت امیدیه
ناظر فنی: فاطمه نانگلی، ناظر داوری: اکرم ابوالقاسم، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: حوریه رضازاده
آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۴
ماجان مازندران – کلینیک دکتر فرهاد
ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: زهرا رضانژاد
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴
صنعت مس رفسنجان – مقاومت شهرداری تبریز
ناظر فنی: زرین تاج فضلی، ناظر داوری: محبوبه زرنویس زاده، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: فروغ رادفر
گروه B
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴
فولاد مبارکه سپاهان – ملوان تهران
ناظر فنی: آمنه خواجه ئیان، ناظر داوری: منصوره خزچین، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: شیما حقوقی زاده
گلپایگان، سالن مجموعه ورزشی کارگران، ساعت ۱۴
پدیده صنعت اوج گلپایگان – شاهین بندرعامری
ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: فائزه جعفری، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: فرشته جوادی پور
شیرار، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۴
مهرگان شیراز – شهر آرکا البرز
ناظر فنی: سهیلا علیزاده، ناظر داوری: لیلا اعلایی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: نگین عقابی