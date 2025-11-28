دشمن اگر عاقل باشد دوباره آزمون قدرت ایران را تکرار نمیکند
امامجمعه کرج با تأکید بر نقش شهدا در شکلگیری قدرت دفاعی ایران، پیروزیهای جنگ ۱۲ روزه را حاصل چند دهه تلاش شهدا و جوانان کشور دانست و گفت: دشمنان نباید دوباره قدرت ایران را آزمون کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، آیتالله حسینی همدانی، امامجمعه کرج، در خطبههای نماز جمعه امروز ۷ آذر ۱۴۰۴ با تاکید بر دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، این پیروزی را نتیجه دههها تلاش شهدا و جوانان ایرانی دانست و گفت: دشمن اگر عاقل باشد دوباره کاری نمیکند که پاسخ کوبنده ملت ایران را ببیند. در جنگ ۱۲ روزه، حاصل چندین دهه کار شهدا و جوانان این کشور آشکار شد. دشمنان ما میخواهند ما را وابسته نگه دارند، اما ملت بصیر و جوانان غیور اجازه نمیدهند سناریوهای قبل از انقلاب تکرار شود.
او در ادامه با گرامیداشت یاد شهیدانی همچون شهید خرازی، فخریزاده، شهریاری، شهید آیتالله مدرس، میرزا کوچکخان و سرلشکر کشوری تأکید کرد: این شهدا هر یک در مسیر اقتدار ایران گام برداشتند. ما در معرفی این بزرگان به نسل امروز کمکاری کردهایم و نباید اجازه دهیم فراموش شوند. باید الگو بسازیم و نقش آموزشوپرورش در این زمینه بسیار مهم است.
امامجمعه کرج در بخشی دیگر از سخنان خود به سالروز وفات حضرتامالبنین (س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگ مادر شهیدانی بود که تا پای جان در کنار ولایت ایستادند. او پس از کربلا نیز وظیفه خود را فراموش نکرد و با الگوگیری از حضرت زینب (س)، از خون شهدا حفاظت کرد و تبدیل به الگوی هزاران مادر و همسر شهید شد؛ مادرانی که اسوه صبر و مقاومتاند و نقش اساسی در ادامه راه شهدا دارند.
او با بیان اینکه نمیشود نام شهدا را زنده نگه داشت، اما از مادران شهدا سخن نگفت افزود: دشمنان میکوشند از این عزیزان برای ضربهزدن به انقلاب سوءاستفاده کنند، اما حضور خانوادههای شهدا در صحنه همانند تیری است که به پیکر آمریکا اصابت میکند. همه مردم و مسئولان باید راه شهدا را ادامه دهند.
آیتالله حسینی همدانی سپس با اشاره به روز نیروی دریایی ارتش گفت: با توجه به اهمیتی که آبراههای دریایی برای کشور دارند، تأمین امنیت در دریا بر عهده نیروی دریایی است و این نیرو از کرانههای خلیج فارس تا اقیانوس هند امنیتآفرینی میکند.
او در ادامه با اشاره به زندگی و مجاهدتهای میرزا کوچکخان جنگلی گفت: زندگی این مرد بزرگ سرشار از درس است؛ کسی که یکتنه در برابر انگلیس و روس ایستاد و به شهادت رسید.
وی همچنین با بزرگداشت یاد شهید سیدحسن مدرس و روز مجلس افزود: شهید مدرس درسهای بزرگی برای نمایندگان امروز دارد؛ درسهایی که تأکید دارد نباید با عناصر فاسد داخلی و خارجی مأنوس شد و باید در مسیر عدالت و قوانین مردمی حرکت کرد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی مردم تأکید کرد: مجلس باید نظارت خود را بر دستگاه اجرایی جدی کند. آیا مصوبات برنامه هفتم در حال اجراست؟ مجلس نباید اجازه دهد روال کار کشور ضعیف نشان داده شود.
امامجمعه کرج در ادامه به روز جهانی معلولین پرداخت و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور دچار معلولیتهای مختلف هستند. طبق قانون، ۳ درصد از نیروهای هر دستگاه باید از افراد دارای معلولیت انتخاب شوند. در زمینه ازدواج، ورزش و تحصیل باید از این عزیزان حمایت کرد.
او با انتقاد از کمکاری دستگاهها در مناسبسازی فضاهای شهری افزود: باید رفتوآمد معلولان در سطح شهر تسهیل شود و برای ایجاد شغل و بهبود وضعیت آنها اقدام جدی صورت گیرد. رفتار با معلولان باید با احترام باشد، نه با ترحم؛ و این نشانه عدالت است.
آیتالله حسینی همدانی در پایان خطبهها از مردم خواست برای نزول باران دعا کنند و گفت: دعا بسیار مؤثر است و مهمترین مقدمه آن ترک گناه است. باید شهر را از آلودگیها پاک کرد. جامعهای که امر به معروف در آن کمرنگ شود، از هم میپاشد. باید جلوی گناه را گرفت و از استغفار غافل نشد.