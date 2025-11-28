پیشرفت علمی بهترین راهکار مقابله با تهاجم دشمنان است
امام جمعه موقت شهرستان نقده گفت:پیشرفت علمی بهترین راهکار مقابله با تهاجم دشمنان است.
امام جمعه موقت شهرستان نقده ضمن سفارش به تقوای الهی، با اشاره به اعتماد و وفاداری خانوادهها به بحث عفت، افزود: امروز سن ازدواج در جامعه بالا رفته و جوانان باید با تفکر به ریشه و بنیانهای خانوادگی به فکر ازدواج باشند و بزرگان نیز وظیفه محیا نمودن زمینههای ازدواج آسان را فراهم نمایند تا تشکیل خانواده، که بارها در دین اسلام سفارش شده است با پاکدامنی، زندگی سالمی را آغاز کنند.
حجت الاسلام منیری با اشاره به افزایش طلاق در جامعه، تصریح کرد: خانوادهها با دخالتهای بیجا در زندگی فرزندان باعث اختلاف میشوند و به جوانان توصیه میشود با آکاهی و شناخت کافی اقدام به امر ازدواج نمایند و اگر با شناخت نباشد منجر به طلاق خواهدشد که در دین بارها در خصوص طلاق بعنوان بدترین اتفاقات سفارش شده و حتی در دین ما آمده با یک طلاق عرش به لرزه در میآید.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ۷ آذر، روز نیروی دریایی، ضمن تبریک، گفت: نیروهای نظامی و انتظامی نماد اقتدار کشورمان هستند و ضمن تسلیت سالروز شهادت دانشمندان هسته، در جنگ ۱۲ روزه به نوعی نمایش قدرت فناوری ایران به دنیا بود و این دستاوردهای انقلاب در سایه دانشمندانی، چون شهید فخری زاده هاست و این انقلاب با جهاد علمی همچنان پا برجا خواهد ماند.