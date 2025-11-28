هیأت نمایندگی شهر دوشنبه تاجیکستان در سفر به اصفهان خواستار استفاده از تجربه های شبیه سازی ترافیکی و حمل و نقل شهری اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در نشست‌های تخصصی هیئت نمایندگی شهرداری شهر دوشنبه تاجیکستان و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، ظرفیت فراگیری از تجارب مهندسان ایرانی در طرح‌های حمل‌ونقلی و ترافیکی مطرح شد.

رحم‌الدین سلام‌زاده، رئیس هیئت نمایندگی شهر دوشنبه در این نشست در خصوص علاقه‌مندی این شهر در بهره‌مندی از سامانه‌های نرم افزار، شبیه‌سازی‌های ترافیکی میکرو و ماکرو، موضوعات ایمنی ترافیک و سامانه‌های هوشمند گفت: اصفهان می‌تواند در خصوص همه این موارد خصوصاً مراحل برنامه‌ریزی و مطالعاتی با شهر دوشنبه وارد تعاملات بیشتر شود.

در دومین نشست تخصصی این هیئت تاجیک که با بازدید از خط یک متروی اصفهان نیز همراه بود، هادی کریمی، مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان با معرفی ظرفیت‌های تخصصی حوزه ریلی در بهره برداری از خط یک و مدیریت موفق روزانه بیش از ۱۰۰ هزار سفر با ناوگان ریلی درون شهری، هزینه‌های سرمایه گذاری و بهره برداری از این سیستم حمل‌ونقلی را قابل توجه و البته توجیه پذیر عنوان کرد.

سعید ساکت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان هم از پیشنهاد رئیس هیئت نمایندگی شهر دوشنبه در خصوص استفاده از دانش تخصصی بدنه مدیریت شهری اصفهان در طرح‌های حمل‌ونقلی و ترافیکی تاجیکستان استقبال کرد.

وی افزود: مدیریت نیم ملیون سفری که روزانه توسط ناوگان اتوبوسرانی و مترو در کلان شهر اصفهان انجام می‌شود می‌تواند در قالب کارگروه‌های آموزشی، خدمات مشاوره‌ای، و نظارت عالیه در اختیار حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهر دوشنبه تاجیکستان قرار گیرد.