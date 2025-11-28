امام جمعه سلماس گفت: اعتماد به آمریکا، تلخ‌ترین تجربه برای هر کشوری است.

اعتماد به آمریکا، تلخ‌ترین تجربه برای هر کشوری است

اعتماد به آمریکا، تلخ‌ترین تجربه برای هر کشوری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوی و رعایت حجاب گفت: حفظ خانواده و زندگی ارزشمند از ستون‌های اصلی جامعه است و باید قدر آن را دانست.

او با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم ایام فاطمیه، آن را نشانه ایمان و ارادت مردم به اهل بیت (ع) دانست و افزود: تشییع و شرکت در مراسم‌های دینی، روحیه مقاومت و پایبندی به ارزش‌ها را در جامعه تقویت می‌کند.

امام جمعه سلماس در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: دشمنان با هزینه‌های گزاف و سنگین نتوانسته‌اند اهداف خود را در لبنان محقق کنند و تنها مقاومت مردم لبنان ضامن امنیت ماست.

او تأکید کرد: اسرائیل به ترور روی آورده و شکست‌های خود در برابر حزب‌الله را جبران نکرده است.

حجت‌الاسلام طباطبایی با هشدار درباره اعتماد به آمریکا گفت: هر کشوری که به آمریکا اعتماد کرده، آسیب دیده است از جمله لیبی و اوکراین که با اعتماد به آمریکا دچار وضعیت اسفناک شده‌اند.

وی افزود: دشمنان بدانند که در برابر ملت ایران هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

امام جمعه سلماس همچنین با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: آمریکا هیچ حمایت واقعی از اوکراین نکرده و نتیجه سیاست‌های آمریکا شکست این کشور بود.

وی یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکرات بود، اما آمریکا به میهن اسلامی حمله کرد و این تجربه‌ای عبرت‌آموز برای برخی دست‌اندرکاران است.

حجت‌الاسلام طباطبایی در پایان به رحلت حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا اشاره کرد و گفت: مادران و همسران شهدا با فداکاری و صبر خود ارزش‌های انقلاب و فرهنگ ایثار را زنده نگه می‌دارند.