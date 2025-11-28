اعتماد به آمریکا، تلخترین تجربه برای هر کشوری است
امام جمعه سلماس گفت: اعتماد به آمریکا، تلخترین تجربه برای هر کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوی و رعایت حجاب گفت: حفظ خانواده و زندگی ارزشمند از ستونهای اصلی جامعه است و باید قدر آن را دانست.
او با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم ایام فاطمیه، آن را نشانه ایمان و ارادت مردم به اهل بیت (ع) دانست و افزود: تشییع و شرکت در مراسمهای دینی، روحیه مقاومت و پایبندی به ارزشها را در جامعه تقویت میکند.
امام جمعه سلماس در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: دشمنان با هزینههای گزاف و سنگین نتوانستهاند اهداف خود را در لبنان محقق کنند و تنها مقاومت مردم لبنان ضامن امنیت ماست.
او تأکید کرد: اسرائیل به ترور روی آورده و شکستهای خود در برابر حزبالله را جبران نکرده است.
حجتالاسلام طباطبایی با هشدار درباره اعتماد به آمریکا گفت: هر کشوری که به آمریکا اعتماد کرده، آسیب دیده است از جمله لیبی و اوکراین که با اعتماد به آمریکا دچار وضعیت اسفناک شدهاند.
وی افزود: دشمنان بدانند که در برابر ملت ایران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
امام جمعه سلماس همچنین با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: آمریکا هیچ حمایت واقعی از اوکراین نکرده و نتیجه سیاستهای آمریکا شکست این کشور بود.
وی یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکرات بود، اما آمریکا به میهن اسلامی حمله کرد و این تجربهای عبرتآموز برای برخی دستاندرکاران است.
حجتالاسلام طباطبایی در پایان به رحلت حضرتامالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا اشاره کرد و گفت: مادران و همسران شهدا با فداکاری و صبر خود ارزشهای انقلاب و فرهنگ ایثار را زنده نگه میدارند.