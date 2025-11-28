به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به جایگاه تقوا در سبک زندگی اسلامی، مردم را به پرهیزکاری و دوری از امور حرام دعوت کرد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در حوادث طبیعی، جبهه‌های امنیتی و عرصه سلامت، بسیج را درخت پربار خدمت توصیف کرد و گفت: در بحران‌هایی مانند سیل و زلزله، همه‌گیری کرونا و رخدادهای امنیتی، بسیجیان پیش از همه در میدان حضور دارند.

خطیب جمعه ساری گفت: نیروی دریایی اگر حافظ مرز‌های دریایی ما نباشد، بخشی از امنیت ما به خطر می‌افتد، آنها در چهار دهه گذشته همیشه جان بر کف بودند و همواره مردم و امنیت شان را به خود ترجیح دادند، کشور به این سلحشوران و دلاورمردان نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: مجلس شورای اسلامی مردمی‌ترین نهاد نظام است و باید قدر آن دانسته شود. انتظار می‌رود نمایندگان با روحیه بسیجی، منافع ملت و مصالح کشور را بر هر موضوع دیگری مقدم بدارند.

آیت‌الله محمدی‌لائینی همچنین به اهمیت قانون اساسی اشاره کرد و از تلاش‌های شهید آیت‌الله بهشتی و اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی یاد کرد.

خطیب جمعه ساری افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، هم امریکا هم اسراییل در جنگ ۱۲ روزه از ایران شکست خوردند، که با تدبیر و میدان داری مردم بود هرگونه شیطنت دوباره دشمنان، با شکست دیگری مواجه خواهد شد..

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اوکراین مایه عبرت باید باشد، کشوری که بیشترین منابع را دارد، انرژی هسته‌ای را از آن گرفته‌اند، صد‌ها هزار نفر کشته داده، میلیون نفرشان آواره شدند، بخشی از کشور را از آن گرفته‌اند و طرح ۲۸ ماده‌ای را بر او دارند تحمیل می‌کنند، این سرنوشت کشوری است که به امریکا و اروپا اعتماد کرده و امروز چوب خیانت به کشور و اعتماد به دیگران را می‌خورد.

ایت الله لایینی افزود: اعتماد نادرست به امریکا در کودتای ۲۸ مرداد و پذیرش برجام در کشور ما هم اتفاق افتاد، این نشان می‌دهد این کشور اصلا قابل اعتماد نیست و باید در مقابل آن ایستاد.

خطیب جمعه ساری گفت: حفظ اتحاد و انسجام و حمایت از دولت وفاق، دوری از اسراف هرگونه مواد غذایی و نیرو و همچنین ارتباط با خدا مهم‌ترین مسایلی بود که رهبر در سخنان خود بر آن تاکید کردند که همه باید به آن عمل کنند تا مبادا دشمن فکر سو استفاده به سرش بزند.

ایت الله لایینی افزود: آتش گرفتن جنگل در منطقه الیت چالوس به خاطر صعب العبور بودن منطقه و نبود تجهیزات مناسب اتفاق تلخی بود که بخشی از جنگل را از ما گرفت، از تلاش‌های استاندار، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و گروه‌های مردمی قدردانی میکنم این حوادث نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها ترک فعل‌هایی در گذشته رخ داده است.

وی اجرای کامل قانون هوای پاک را از ضرورت‌های کشور دانست و افزود: اگر این قانون طی دو دهه گذشته به‌طور جدی اجرا می‌شد، امروز شاهد مشکلات گسترده آلودگی هوا در کلان‌شهرها نبودیم.