تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر تامین اقلام اساسی

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار بدون رصد دقیق تمامی حلقه‌های زنجیره تامین امکان پذیر نیست گفت:نظارت بر شبکه تامین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظام‌مند انجام شود.