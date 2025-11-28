تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر تامین اقلام اساسی
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار بدون رصد دقیق تمامی حلقههای زنجیره تامین امکان پذیر نیست گفت:نظارت بر شبکه تامین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظاممند انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که تنظیم بازار بدون رصد دقیق تمامی حلقههای زنجیره تامین امکان پذیر نیست گفت:نظارت بر شبکه تامین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظاممند انجام شود. هر حلقهای که از نظارت خارج باشد میتواند زمینه ساز نوسان قیمت و اختلال در دسترسی مردم به کالاهای ضروری شود.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: آذربایجان شرقی از نظر تامین اقلام اساسی و نهادههای دامی جایگاه ممتازی دارد. این ظرفیتها باید با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق به فرصتی پایدار برای کنترل بازار و تثبیت قیمتها تبدیل شود.
وی تصریح کرد:برای تحقق این هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اصناف و شبکه توزیع ضروری است.