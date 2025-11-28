امام جمعه تکاب گفت: اتحاد و انسجام مسلمین در دنیای کنونی از همه چیز حیاتی‌تر است و باید بر تقویت این اتحاد و انسجام تلاش شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: اتحاد و انسجام مسلمین در دنیای کنونی از همه چیز حیاتی‌تر است و باید بر تقویت این اتحاد و انسجام تلاش شود.

امام جمعه تکاب گفت: مردم باید با هوشیاری و ظرافت از گوهر اتحاد و انسجام ملی در کشور و دیار خود مداومت نموده و نگذارند هدف دشمن که همانا ایجاد نفاق در کشور است محقق شود.

وی سپس به منویات مقام معظم رهبری اشاره کرده و گفت: تقویت و پشتیبانی دولت مردان را حسب تأکید مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده و پشتیبان دولتمردان در ارائه خدمات به جامعه باشید.

وی گفت: در مصرف آب و انرژی نهایت صرفه جویی را داشته باشید تا این موقعیت حساس را با سربلندی سپری کنیم.

امام جمعه تکاب ضمن تسلیت وفات حضرت‌ام البنین (س) گفت: مادران و همسران شهدا با تأسی از حضرت‌ام البنین (س) فرزندان و همسران خود را راهی میادین نبرد نموده و اقتدار اسلام را رقم زدند.