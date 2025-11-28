پخش زنده
امام جمعه مهاباد گفت: اطاعت از فرامین رهبری و حفظ وحدت و همبستگی، جامعه اسلامی را به سرمنزل مقصود میرساند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد درخطبههای نماز جمعه در مسجد جامع با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان کشور گفت: موفقیت و سربلندی کشور در بزنگاهها و مقاطع حساس، در گرو پیروی از دستورات و منویات رهبری، حفظ اتحاد و انسجام ملی و مدیریت مصرف منابع انرژی است.
ماموستا عبدالسلام امامی همچنین با تبیین تبعات زیانبار مصرف بیرویه آب و گاز افزود: افرادی که به صورت غیرقانونی از منابع انرژی استفاده میکنند، باید پاسخگوی مردم و خدا باشند.
ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبههای نماز به بیان آثار و برکات حسن خلق و رفتار از دیدگاه اسلام پرداخت و تصریح کرد: خوشرویی با همنوع، تکریم ارباب رجوع و اخلاق نیکو با ایتام و ضعفا و رعایت انصاف در تجارت و معاملات روزمره، سبب نزدیکی دلها و تحکیم پیوند اخوت میان امت اسلام خواهد شد.