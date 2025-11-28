به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد درخطبه‌های نماز جمعه در مسجد جامع با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان کشور گفت: موفقیت و سربلندی کشور در بزنگاه‌ها و مقاطع حساس، در گرو پیروی از دستورات و منویات رهبری، حفظ اتحاد و انسجام ملی و مدیریت مصرف منابع انرژی است.

ماموستا عبدالسلام امامی همچنین با تبیین تبعات زیانبار مصرف بی‌رویه آب و گاز افزود: افرادی که به صورت غیرقانونی از منابع انرژی استفاده می‌کنند، باید پاسخگوی مردم و خدا باشند.

ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز به بیان آثار و برکات حسن خلق و رفتار از دیدگاه اسلام پرداخت و تصریح کرد: خوشرویی با همنوع، تکریم ارباب رجوع و اخلاق نیکو با ایتام و ضعفا و رعایت انصاف در تجارت و معاملات روزمره، سبب نزدیکی دل‌ها و تحکیم پیوند اخوت میان امت اسلام خواهد شد.