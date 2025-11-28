گرامیداشت هفته بسیج در خوی
آیین گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان ادارات در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در آیین گرامیداشت هفته بسیج در خوی، نقشآفرینی کارکنان دولت در مسیر خدمترسانی متعهدانه و عمل به اندیشههای امام و رهبر انقلاب، محور سخنان مسئولان حاضر در مراسم بود.
این آیین با حضور جمعی از کارمندان بسیجی و خانوادههای شهدا در سالن اجتماعات شهید برگزینی شهرداری خوی برگزار شد.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی، بسیج را سرمایهای راهبردی برای صیانت از هویت دینی و ملی دانست و تأکید کرد که کارکنان دستگاههای اجرایی با الگوگیری از روحیه جهادی میتوانند در کاهش مشکلات مردم و تحقق عدالت نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به فلسفه شکلگیری بسیج، آن را میدانی برای تربیت انسانهای مؤمن، آگاه و مسئولیتپذیر توصیف کرد.
سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی نیز در سخنان خود، حضور بسیجیان در ادارات را پشتوانهای اثرگذار برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست و افزود که تفکر بسیجی باید در تمامی فعالیتهای اداری و اجتماعی جریان یابد. او نقش خانوادههای شهدا را سرمایهای اخلاقی برای جامعه و نقطه اتکایی برای استمرار فرهنگ ایثار عنوان کرد.
در پایان این آیین، از کارمندان بسیجی ادارات و خانوادههای شهدا با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.