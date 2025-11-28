دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: آتنا قراباغی، دونده همدانی در مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان کشور نشان برنز را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید اصغر ذوقی احسن گفت: مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی استان گیلان، صبح امروز در شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

او افزود: در بخش انفرادی آتنا قراباغی دونده شایسته استان با کسب نشان برنز پس از دوندگانی از خوزستان و فارس در سکوی سوم قرار گرفت و زهرا بک جانی دیگر دونده استان موفق به کسب رتبه هفتم کشور شد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تأکید کرد: در امتیازات تیمی خوزستان در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان به عنوان قهرمانی دست یافتند.

ذوقی احسن تصریح کرد: تیم دو صحرانوردی استان را زهرا ضمیری شجاع به عنوان مربی همراهی می‌کرد.

او گفت: مراسم اختتامیه، اهدای نشان، کاپ و احکام به تیم‌ها و ورزشکاران برتر با حضور مسئولان فدراسیون دو و میدانی و استان گیلان برگزار شد.