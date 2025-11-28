پخش زنده
برخوردیک دستگاه موتور سیکلت با یک دستگاه خودرو سواری پژو در محور مشهد-میامی، یک کشته برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت: در این حادثه که حدود ساعت ۱۸ روز پنجشنبه در محور مشهد-میامی، ۷۵ متری رضویه (دوربرگردان شهر رضویه)، رخ داد، راکب موتور سیکلت در دم جان باخت.
محمدرضا ضیایی افزود: با توجه به نشت سوخت بنزین از موتورسیکلت، آتش نشانان برای پیشگیری از حریق و احتمال تصادف ثانویه، بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات ایمنی را انجام دادند.
او ادامه داد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است