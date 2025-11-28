تاکید امام جمعه خوی بر عزت ملی اقتدار نظامی و پیشرفت علمی ایران
امام جمعه خوی بر عزت ملی اقتدار نظامی و پیشرفت علمی ایران تاکید کرد.
امام جمعه خوی در خطبههای این هفته با اشاره به مناسبتهای ملی و تاریخی، بر ضرورت پاسداری از عزت ملی، اتکای کشور به توان علمی ایران ساخت و هویت ایمانی ملت تاکید کرد.
امام جمعه خوی در تبیین هفتم آذر و روز نیروی دریایی، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی را نماد توان ملی دانست و گفت نیروی دریایی کشور با تکیه بر توان داخلی و ناوهای ساخت ایران توانسته است ماموریتهای راهبردی را در آبهای دور اجرا کند و این اقتدار حاصل هدایتهای رهبر انقلاب و روحیه خودباوری در نیروهای مسلح است. وی افزود امروز ایران اسلامی برای ملتهای آزاده نماد عزت و استقلال به شمار میآید.
حجت الاسلام قاسمخانی در ادامه با اشاره به روز نوآوری و فناوری ایران ساخت و سالروز شهادت دانشمندان برجسته هستهای، پیشرفتهای علمی کشور را محور بازدارندگی ملی دانست و بیان کرد عظمت فناوری ایران ساخت در حوادث اخیر نه در گزارشها بلکه در میدان عمل و رصد دشمن آشکار شد. وی تلاشهای شهیدان فخریزاده و شهریاری و دانشمندان نسل جدید را سرمایهای راهبردی برای امنیت پایدار کشور خواند.
او سپس با استناد به تحلیلهای کارشناسان منطقه درباره جایگاه علمی و فناوری ایران گفت ترکیب خرد، ایمان و روحیه پیشرفت خواهی ملت ایران دشمن صهیونیستی را در برابر سه حلقه تهدید شامل نیروهای مقاومت توان موشکی و توان هستهای قرار داده و این واقعیت معادلات امنیتی آنان را دگرگون کرده است.
امام جمعه خوی با اشاره به روز بزرگداشت شیخ مفید، این فقیه برجسته را از قلههای دانش کلام و فقه شیعه دانست و گفت حکمت و کرامتهای علمی شیخ مفید و توقیعهای صادر شده در دوره غیبت کبری نشانه منزلت بینظیر او در میان عالمان شیعه است.
وی در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس، مدرس را نماد ایستادگی در برابر بیگانه و استبداد معرفی کرد و افزود مجلس شورای اسلامی باید خانه واقعی مردم و تبلور اراده ملی باشد.
وی در ادامه با یادآوری دوازدهم آذر روز جهانی معلولان، بر منزلت خانوادههای دارای فرزند معلول تاکید کرد و گفت وجود این فرزندان جلوهای از رحمت خاص الهی در خانوادههاست و پدران و مادرانی که بار نگهداری آنان را بر دوش میکشند مشمول لطف ویژه پروردگار هستند.
حجت الاسلام قاسمخانی در پایان با گرامیداشت سالروز وفات حضرتام البنین س و روز تکریم مادران و همسران شهدا، حضرتام البنین را الگوی ماندگار ایثار دانست و تاکید کرد خانوادههای معظم شهدا خاکریز دوم جهاد و مقاومتند و پایداری آنان سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی است.