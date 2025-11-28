به گزارش خبرگزاری صداوسیما اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد از بعداز ظهر امروز جمعه تا صبح سه شنبه (۱۴۰۴/۰۹/۱۱)، به علت تداوم پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، هشدار نارنجی آلودگی هوا برای استان تهران به ویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی صادر شده است.

بر اساس این هشدار شاخص کیفیت هوا ناسالم برای همه گروه‌های سنی و در برخی ساعات با افزایش منابع آلاینده‌ها بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها قرار می‌گیرد.

مردم از تردد غیر ضروری خودداری کنند و در صورت تردد‌های ضروری در مناطق پرتردد شهری، از ماسک بهداشتی استفاده کنند.