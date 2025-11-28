پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا در استان تهران اعلام کرد از بعداز ظهر امروز تا صبح سه شنبه غلظت آلایندهها در استان تهران افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد از بعداز ظهر امروز جمعه تا صبح سه شنبه (۱۴۰۴/۰۹/۱۱)، به علت تداوم پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندههای جوی، هشدار نارنجی آلودگی هوا برای استان تهران به ویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی صادر شده است.
بر اساس این هشدار شاخص کیفیت هوا ناسالم برای همه گروههای سنی و در برخی ساعات با افزایش منابع آلایندهها بسیار ناسالم برای همه گروهها قرار میگیرد.
مردم از تردد غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ترددهای ضروری در مناطق پرتردد شهری، از ماسک بهداشتی استفاده کنند.