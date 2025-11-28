جمهوری اسلامی ایران کانون اراده و قدرت است و هیچ واهمه‌ای از تهدیدات نداشته و ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛امام‌جمعه موقت اصفهان امروز در خطبه‌های نمازجمعه این شهر که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد با اشاره به جنگ دوازده روزه گفت: ملت ما همواره قدردان تلاش‌های نیرو‌های مسلح در عرصه‌های مختلف بویژه در این جنگ اخیر هستند.

حجت‌الاسلام سید احمد محمودی افزود: این جنگ به‌اندازه دفاع مقدس ما اهمیت دارد چرا که دشمنان با شرارت به میدان آمدند، اما در نهایت دست‌خالی بازگشتند و این پیروزی‌ها نشان‌دهنده قدرت و اراده ملت ایران است.

وی گفت: پیروزی در این جنگ که به مدت ۲۰ سال برنامه‌ریزی شده بود، نشان داد جمهوری اسلامی ایران کانون اراده و قدرت است و هیچ واهمه‌ای از تهدیدات نداشت.

وی افزود: خسارت‌های مادی که به دشمن وارد شد، به‌مراتب بیش از خسارت‌هایی بود که بر ما تحمیل شد و شاهدیم که آمریکا نه‌تنها دست‌خالی برگشت، بلکه منفور مردم جهان نیز شد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت و جایگاه ارزشمندبسیج گفت: حضرت امام خمینی (ره) نیز فرمودند: «کاش من یک بسیجی بودم» که این بیان نشان‌دهنده اهمیت تفکر بسیجی است.

حجت الاسلام محمودی گفت: اندیشه بسیجی باید در هر موقعیتی، از جمله ادارات و مشاغل، به کار گرفته شود تا در برابر فتنه‌ها و چالش‌ها ایستادگی کند.

وی در ادامه با اشاره به بخش دیگر بیانات رهبر انقلاب اسلامی با تاکید براینکه باید مدیریت مصرف داشته باشیم، گفت: خداوند می‌فرماید اسراف و تبذیر تبعات متعددی دارد؛ در همین راستا باید همه ما به دستورات الهی گوش دهیم.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: در ارتباط با مدیریت مصرف و برخورداری از نعمت‌های الهی، حدود و مرز آن توسط علما و فقها مطرح شده است.

وی خطاب به نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس تلاش کنند در راستای خدمت به مردم، چه در زمینه قانون‌گذاری و چه در سایر امور، قدم بردارند.

وی افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس این روحیه مدرسی را در مقابل دشمنان، به‌ویژه آمریکای جنایت‌کار و انگلیس حفظ کنند و بتوانند قوانینی را برای جامعه ما تصویب کنند که هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی به نفع مردم باشد.