





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این همایش که به مناسبت پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار شد، بسیجیان بخش جلگه رخ بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تاکید کردند.

مسئول نظارت و تایید صلاحیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه تربت حیدریه در این مراسم گفت: این مراسم با هدف نمایش اقتدار، همبستگی و حضور بسیجیان در صحنه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی برگزار شد تا بار دیگر نشان دهیم که بسیج همچنان پای کار انقلاب و نظام ایستاده است.

سرهنگ پاسدار علی رجبی افزود: اقتدار بسیج حاصل ایمان، اخلاص، از خودگذشتگی و جان فشانی بسیجیان و حضور به موقع آنان در میادین مختلف است.

وی با تجلیل از شهدایی که جان خود را برای حفظ عزت کشور فدا کردند، تاکید کرد: امروز هم با تفکر بسیجی می‌توان بحران‌های جامعه را برطرف کرد و در عرصه‌های علمی و محرومیت‌زدایی گام‌های مؤثری برداشت.

سروان پاسدار مرتضی حسین زاده، فرمانده حوزه مقاومت بسیج قدس بخش رخ هم در همایش بسیجیان بخش جلگه رخ، به مردمی بودن بسیج اشاره و تاکید کرد: ماموریتی از بسیج که بر زمین مانده باشد، وجود ندارد و بسیج اقشار در قشر خود، برای اعتلای انقلاب زحمات بسیار کشیده‌اند.