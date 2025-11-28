به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،پروانه آقاجری دانشیار گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی مراغه و از پیشکسوتان رشته پرستاری مراغه به عنوان داور ممتاز نشریه معتبر آمریکایی Journal of Transcultural Nursing انتخاب شد.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: داوری مقالات در یک مجله معتبر پرستاری در آمریکا فرصتی ارزشمند برای بررسی پژوهش‌های بین‌المللی در حوزه پرستاری فرهنگ‌گرا و متناسب با نیاز‌های بیماران است.

آقاجری افزود: این مجله معمولاً مقالات پژوهشی کمی، کیفی، مروری و کاربردی در زمینه پرستاری، آموزش پرستاری و سلامت عمومی را منتشر می‌کند.

وی اضافه کرد: هدف از فعالیت ها‌ی داوری در این مجله علمی کمک به ارتقای کیفیت مراقبت‌های بالینی، توسعه آموزش پرستاری و تربیت متخصصانی است که بتوانند مراقبت‌های فرهنگ‌محور و متناسب با نیاز‌های جمعیت‌های متنوع ارائه دهند.

آقاجری اظهار داشت: داوری در مجلات معتبر بین‌المللی نقش مهمی در ارتقای جایگاه پژوهشی و بیانگر توان علمی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه است.

ژورنال Transcultural Nursing یکی از مجلات معتبر حوزه پرستاری است که توسط انتشارات SAGE منتشر می‌شود و مجله رسمی انجمن پرستاری بین‌فرهنگی است.

اسکوپ یا حوزه پوشش این مجله معتبر بر پژوهش‌هایی متمرکز است که به شایستگی فرهنگی پرستاران، تفاوت‌های فرهنگی بیماران، مراقبت‌های سازگار با فرهنگ، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مدل‌ها و نظریه‌های پرستاری بین‌فرهنگی می‌پردازند.