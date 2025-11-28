به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عبدالرضا سیداحمدی اظهار کرد: تاکنون در بخش گندم آبی ۲۱۰ هزار هکتار کشت صورت گرفته است و مابقی کشت تا ۱۵ دی ماه انجام می‌شود. در مناطق دیم نیز به دلیل عدم بارندگی تاکنون کشتی انجام نشده است؛ نهاده‌هایی مانند کود، بذر و سوخت بین کشاورزان توزیع شده است و منتظر بارندگی هستیم تا کشت دیم آغاز شود.

وی افزود: مشکل اصلی ما خشکسالی است که هم در اراضی دیم و هم آبی با آن مواجه هستیم و عوامل دیگر قابل کنترل هستند. ما منتظر بارش باران هستیم تا آب مورد نیاز رودخانه و شبکه‌ها برای کشت دیم تامین شود.

سیداحمدی در ادامه با اشاره به کشت کلزا در استان بیان کرد: تاکنون حدود ۳۷ هزار هکتار کلزا کشت شده و برنامه کشت آبی این محصول ۵۰ هزار هکتار است که به دلیل خشکسالی و تاخیر در تامین آب به‌ویژه در حوضه‌های مارون و کرخه، از سطح برنامه کاسته شده است. اگر خشکسالی نبود، بیش از ۵۰ هزار هکتار کلزای آبی کشت می‌کردیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان به کشت چغندرقند اشاره کرد و گفت: چغندرقند عمدتاً در نواحی شمالی استان و در حوضه شبکه‌های دز و کارون کشت می‌شود. تاکنون برنامه کشت را به طور کامل اجرا کرده‌ایم و حدود ۱۷ هزار و ۶۴۵ هکتار کشت انجام شده که حتی بیش از برنامه قبلی است و ان‌شاءالله بتوانیم این سطح زیر کشت را با موفقیت به مرحله برداشت برسانیم.

وی در خصوص کشت محصولات سبزی و صیفی در استان اظهار کرد: در بحث کشت سبزی و صیفی که شامل پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و سبزی‌جات برگی و غیر برگی می‌شود، تا الان حدود ۲۰ هزار هکتار کشت شده است و کشت ادامه دارد. برنامه ما کشت حدود ۳۲ هزار هکتار است.

سیداحمدی با اشاره به تامین نهاده‌های کشاورزی موردنیاز تمام شهرستان‌ها گفت: در خصوص کود‌های شیمیایی کشت پاییزه چیزی حدود ۱۱۴ هزار تن کود شامل ۸۷ هزار تن اوره، ۱۱ هزار تن فسفاته و ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن پتاسه، توزیع شده و این توزیع ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان احمدی بیان کرد: تاکنون ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن بذر گواهی‌شده توزیع کرده‌ایم و در حال حاضر کشاورزان هیچگونه کمبودی در زمینه بذر گواهی‌شده ندارند. حدودا ۲۶ هزار تن بذر گندم گواهی‌شده در شرکت‌های ما وجود دارد و کشاورزان می‌توانند به راحتی بذر مورد نیاز خود را تامین کنند. بذر کلزا نیز به اندازه کافی تامین شده و از آنجایی که کشت آن رو به اتمام است و این بذر برای سال بعد نگه‌داری می‌شود. در خصوص چغندر نیز حدود ۳۴ هزار یونیت تامین شده است.