امام جمعه کاشان:ایران در عرصه فناوریهای پیشرفته در آستانه تحول بزرگ قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان گفت: پیشرفت های ایران در عرصه مختلف به ویژه علمی ثمره تلاش و مجاهدتهای دانشمندان ایرانی همچون شهید فخری زاده و شهید شهریاری است.
حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی با اشاره به بیانات تلویزیونی شامگاه دیشب رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان با بیان مصادیق بسیجی، یک تعریف و مفهوم گسترده ای از بسیج را ترسیم کردند و در واقع هر کس به اسلام و انقلاب و ترویج ارزشها در هر عرصه و رشتهای کمک میکند، بسیجی است.
امام جمعه کاشان با اشاره به کلام رهبر انقلاب درباره جنگ تحمیلی اخیر افزود: رژیم صهیونی که ۲٠ سال برای جنگ با ایران برنامه ریزی کرده بود در ۱۲ روز باخت و حتی پیشرفتهترین تسلیحات آمریکا هم نتوانست به رژیم منحوس کمک کند.
حجت السلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه حمایت از دولت تأکید مکرر رهبری است گفت : دولت وظیفه سنگینی دارد و کمک به دولت کمک به نظام اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان تأکید کرد: در پرتو وحدت، همانگونه که در دفاع مقدس و نیز در نبرد ۱۲روزه شاهد پیروزی بودیم، امروز نیز میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم و وحدت، رمز موفقیت و حل مسائل کشور است.
امام جمعه کاشان با اشاره به عملکرد بسیج طی سالهای مختلف از ابتدای انقلاب تا دفاع مقدس، دوره سازندگی و مدیریت بحرانها تأکید کرد: اقتدار امروز ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نتیجه همین فرهنگ و روحیه بسیجی است.
وی با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه، آن را نمادی از بروز دوباره قدرت و شجاعت ملت ایران دانست و گفت: تفکر بسیجی همچنان پشتوانه اصلی کشور است و باید به دست صاحب واقعیاش، حضرت ولیعصر (عج)، برسد.