مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به عملکرد مالیاتی استان گفت: اجرای «بند پ ماده ۱۷» قانون و بازگشت مازاد درآمد‌های مالیاتی با توجه به عملکرد بسیار خوب استان در تحقق سهم درآمد مالیاتی خود برای توسعه و پیشرفت استان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی با درخواست اجرای قانون بازگشت مازاد درآمد مالیات به استان بیان کرد: خوزستان سالانه به طور متوسط ۱۰ درصد بیش از تعهد درآمد مالیاتی خود به خزانه واریز می‌کند.

وی با اشاره به عدم تناسب سهم استان از منابع ملی با سهم آن در اقتصاد کشور گفت: سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) ۱۴.۸ درصد است، اما منابع به استان باز نمی‌گردد که این اقدام نمونه بی عدالتی است.

احمدی ادامه داد: سه هزار و ۱۶۵ حساب شرکت‌های فعال خوزستان در خارج از استان است که در صورت بازگشت این منابع، سهم GDP خوزستان بالاتر می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با برشمردن پتانسیل‌های اقتصادی خوزستان افزود: با وجود ظرفیت‌های فراوان اقتصادی در استان، حجم عظیمی از کالا‌ها قاچاق می‌شود به همین منظور خواستار همکاری نهاد‌های امنیتی و انتظامی با سازمان اموال تملیکی استان برای ساماندهی قاچاق و تقویت بدنه کارشناسی در این بخش هستیم.

تعهد درآمد مالیاتی امسال خوزستان ۶۸ همت است، درآمد مالیاتی سال گذشته استان ۱۱۰ درصد تحقق یافت.