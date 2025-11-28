به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه بافق در خطبه های این هفته ی نماز جمعه حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به جایگاه راهبردی بسیج، گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، زنده بودن بسیج، در حقیقت زنده بودن مقاومت در منطقه است و حیات پایدار مقاومت، به پویا بودن فرهنگ و تفکر بسیجی بستگی دارد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: حمایت از بسیج، حمایت از امنیت و اقتدار کشور است و بی‌توجهی به آن می‌تواند آرامش و امنیت جامعه را خدشه‌دار کند.



امام جمعه مهریز نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را به خدمت صادقانه و پرهیز از دعوا‌های جناحی فراخواند و گفت: مجلس خانه واقعی ملت است و باید با وضع قوانین مناسب، برای بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی تلاش کند.



حجت‌الاسلام محی‌الدینی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ اتحاد ملی، حمایت از دولت تأکید کرد و افزود: موفقیت کشور در گرو همراهی مردم و مسئولان، صرفه‌جویی در منابع و صبر در مشاهده نتایج اقدامات در حال انجام است.

امام جمعه بهاباد نیز دهم آذرماه سالروز شهادت شهید بزرگوار آیت‌الله مدرس را گرامیداشت و افزود: شهید آیت الله مدرس شخصیتی الهی، مبارز و استکبارستیز به تمام معنا بودکه به پاسداشت یاد او، این ایام به عنوان روز مجلس و نمایندگان نامگذاری شده است.



حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج به نقش بسیج و تفکربسیجی درکشور اشاره کرد و گفت: با زنده بودن تفکر بسیج، مقاومت در جهان زنده می‌ماند.

امام جمعه موقت میبد در خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به وحشیگری های رژیم جعلی و سفاک اسرائیل در منطقه گفت : رژیم جنایتکار اسرائیل با وجود آتش بس دست به کشتار مردم در غزه می زند و اجازه دسترسی مردم را به آب و غذا نمی دهند .

حجت الاسلام علیرضا حسنی ضمن تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان مقتدر و همیشه درصحنه گفت : بسیج شجره طیبه ای است که امام عظیم الشان آن را غرس کرد و بسیج مدرسه عشق است که سن و سال و جنسیت نمی شناسد و بعنوان تفکر و مکتب باید به نسل آینده منتقل شود .

امام جمعه اردکان در نماز جمعه این هفته اردکان با اشاره به هفته بسیج گفت: برای پیشرفت جامعه نیاز به افرادی با روحیه بسیجی داریم که با ویژگی‌های خاص بسیجی در خدمت کردن و در مسیر خدمت مردم بودن مانند هشت سال دفاع مقدس بی چشم داشت خانه و زندگی کخودرا رها کردند و به عنوان بسیجی ثبت نام کردند و برای ایستادن در مقابل دشمن به جبهه‌های حق علیه باطل رفتند.

حجت الاسلام شاکر افزود: مهم‌ترین توصیه رهبر انقلاب در جنگ و بعد از جنگ دوازده روزه حفظ و تقویت وحدت بین اقشار مختلف و مردم و دولت بوده است.

امام جمعه اشکذر در خطبه دوم نمازجمعه این هفته اشکذر با تأکید بر جایگاه الهی انسان در نظام آفرینش، مسئولیت سنگین جامعه در حفظ منابع طبیعی و به‌ویژه بحران کم‌آبی استان یزد را تبیین کرد.

حجت‌الاسلام ابوذر صانعی با استناد به آیه ۳۰ سوره بقره، یادآور شد که انسان به‌عنوان «خلیفه و امین خدا بر روی زمین» وظیفه دارد نسبت به زمین، آب، هوا و محیط‌زیست رفتار مسئولانه داشته باشد؛ زیرا امانت‌دار حق ندارد در مال صاحبخانه دست به تخریب و فساد بزند.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک هفته بسیج به بسیجیان گفت: برای حل مشکلات و معضلات کشور، مسیر سریع و صحیح، استفاده از ظرفیت‌های بسیج و روحیه بسیجی است.

حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به شهادت سردار شهید علی میثم طباطبایی ، این حادثه را «نمادی از شکست‌های رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت» دانست و تأکید کرد که روحیه جبهه مقاومت با این اقدام تقویت شده است.