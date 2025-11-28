به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان،دو تیم استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان تاکنون ۴ بار در لیگ برتر برابر هم قرار گرفته‌اند که سه بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و یک بار هم گل‌گهر پیروز شده تا آبی‌های جنوب به هیچ بردی برابر رقیب سیرجانی نرسند و باید دید در دیدار امروز می‌توانند به برد دست یابند.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمان، امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۸، دیدار دو تیم استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.