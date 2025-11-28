در پی استقبال گسترده و درخواست‌های مکرر جامعه بازی‌سازی کشور، مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران تا ۲۰ آذرماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

تمدید مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با تصمیم کمیته اجرایی و به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای ارایه نسخه نهایی و باکیفیت‌تر بازی‌ها جهت ارزیابی مطلوب آکادمی داوران، تاریخ جدیدی برای پایان یافتن مرحله ارسال آثار اعلام شد.

بر این اساس، متقاضیان شرکـت در این جشنواره که پیش از این تا تاریخ ۷ آذر فرصت داشتند، اکنون می‌توانند تا پایان روز ۲۰ آذرماه آثار خود را در سامانه جشنواره ثبت نمایند.

این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و استودیوهای بازی‌سازی و با توجه به درخواست‌های آنان برای تکمیل و ارتقای پروژه‌هایشان به دبیرخانه یازدهمین جشنواره باز‌ی‌های‌ ویدئویی ایران اتخاذ شده است. دبیرخانه جشنواره بازی‌های ویدئویی امیدوار است؛ با این تمدید زمان، شاهد حضور پررنگ‌تر نسخه‌های نهایی باز‌ی‌ها جهت سهولت داوری تخصصی در بخش‌های مختلف توسط آکادمی داوران این رویداد ملی باشند.