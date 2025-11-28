به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به محور‌های بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هفته بسیج افزود: سخنان معظم له یادآور این حقیقت است که بسیج یک سازمان اداری و فرمی نیست بلکه روحیه‌ای برخاسته از ایمان، غیرت و میدان داری است که باید در جامعه و میان همه اقشار به صورت مستمر و نسلی تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب پس از بیان جایگاه بسیج به بازخوانی جنگ دوازده روزه اخیر پرداختند، گفت: جنگی که نتیجه آن شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی و اثبات انزوای جهانی اسرائیل و آمریکا بود.

امام جمعه سمنان ادامه داد: امروز دشمن شرور نه تنها از ضربات مقاومت به شدت آسیب دیده بلکه در افکار عمومی جهان نیز منفورتر از همیشه است و این واقعیت، ضرورت ایستادگی و مقاومت را بیشتر میکند.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه کشور در شرایط جنگ ترکیبی و حملات رسانه‌ای و اقتصادی قرار دارد گفت: در چنین وضعیتی مدیریت کشور با محدودیت منابع و اعتبارات روبروست و از همین رو حمایت از دولت وظیفه‌ای شرعی، انقلابی و عقلانی است و هجمه‌های خارجی نباید ما را از همراهی با دولت جمهوری اسلامی و کمک به رفع مشکلات مردم بازدارد.

حجت الاسلام المسلمین مطیعی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز مجلس و سالروز شهادت آیت الله مدرس بیان کرد: این عالم ربانی الگوی کم نظیر در استبدادستیزی، آزادگی و پایداری در برابر تطمیع و تهدید بود و نمایندگان امروز باید مدرس را چراغ راه خود قرار دهند.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه مجلس تقویت بازوی نظارتی را لحاظ کرده است و انتظار می‌رود نمایندگان با اولویت دادن به معیشت مردم و تداوم و تقویت همکاری با دولت گام‌های عاجل برای کاستن از فشار اقتصادی جامعه بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان سپس به روز نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و گفت: این روز به نام شهید امیر دریادار ابراهیم هویتی از افتخارات سمنان مزین شده است، فرماندهی که در اوج جنگ و در عملیاتی ماندگار با ناوچه پیکان با شجاعت مثال زدنی پنج شناور عراقی را هدف قرار داد و با انهدام اسکله‌های نفتی البکر و الامیه صادرات نفت عراق را مختل کرد، اما در مسیر بازگشت، ناوچه پیکان هدف موشک دشمن قرار گرفت و خدمه آن به شهادت رسید.

وی با اشاره به روز تکریم مادران و همسران شهدا و سالروز رحلت حضرت‌ام البنین (س) گفت: این بانوی بزرگوار که خبر شهادت چهار فرزندش را در یک روز شنید الگوی صبر، معرفت و ایثار برای همه دوران‌هاست.

امام جمعه سمنان افزود: مادران و همسران شهدا در سال‌های پس از انقلاب نیز با الگوگیری از‌ام البنین (س) بار سنگین صبوری، تربیت و پایداری را بر دوش کشیده‌اند و تکریم آنان وظیفه همگانی است.