قائم‌مقام و معاون امنیتی وزیر کشور: با توجه به اهمیت تقویت بنیه و ساختار پدافند غیرعامل در وزارت کشور و استان‌ها، این فرآیند جدی در حال پیگیری است

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،قائم‌مقام و معاون امنیتی وزیر کشور نیز با حضور در اتاق کنترل و فرماندهی استانداری کرمان و بازدید از سامانه خطوط هات لاین اعلام وضعیت تهدیدات هوایی و سامانه اطلس جامع پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: تقویت بنیه و ساختار پدافند غیرعامل در وزارت کشور و استان‌ها اهمیت بالایی دارد و این فرآیند به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

سردار علی اکبر پور جمشیدیان، با تأکید بر اهمیت تطبیق طرحهای اجرایی پدافند غیرعامل با دستورالعمل‌های ابلاغی، زیست بوم دفاعی امنیتی و تهدیدات محتمل استان و کشور، افزود: تعامل و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در رویایرویی با شرایط اضطراری، از نقاط قوت استان کرمان به شمار می‌رود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان هم در حاشیه بازدید قائم مقام وزیر کشور و اعضای شورای امنیت کشور، از زیرساخت‌های پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: اولین و تنها اطلس جامع پدافندی غیرعامل استانی کشور طی دو سال در استان کرمان تهیه و تدوین شده و تمام دارایی‌های استان در آن با دقت بالا لحاظ شده است.

ابراهیم کریمی،افزود: کرمان تنها استان کشو بر اساس اطلس با پایه GIS اطلاعات استان کرمان است وو بانک اطلاعاتی نیز روزانه قوی‌تر می‌شود که در اجرای طرحها و مجوزها بسیار حائز اهمیت است.