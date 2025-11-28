به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خدابخشی نماینده وزن ۸۴- کیلوگرم ایران در مرحله گروهی رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان، آنتونیو آسودو از اکوادور را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد. پیش از این، خدابخشی در نخستین مبارزه گروه خود با فالح میدونه از الجزایر به نتیجه ۲–۲ رسید، اما حریفش با توجه به دریافت امتیاز نخست (سنشو) برنده این دیدار شد.

با این پیروزی، خدابخشی برای صعود نهایی با ولادمیر برزانیسیچ از صربستان دیدار خواهد کرد و شانس خود را برای رسیدن به مرحله بعدی پیگیری می‌کند.