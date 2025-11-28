به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: تولید انرژی خالص در نیروگاه شهید سلیمی نکا در هشت ماهه امسال با افزایش ۱۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد ۲۲ درصدی در مقایسه با دو سال قبل مواجه شده است.

عبدالرضا محمودی رستمی افزود: در هشت ماه گذشته حدود ۷ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۶۶۸ مگاوات‌ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

وی با بیان اینکه ۷۳ درصد انرژی در واحدهای بخار و ۲۷ درصد در بلوک سیکل ترکیبی تولید شده، تصریح کرد: در این مدت حدود ۷۹ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولید افزود: پسروی آب دریا، فرسودگی تجهیزات پس از ۴۵ سال و کاهش سهمیه سوخت گاز از موانع اصلی هستند، اما با تلاش همکاران، نیروگاه همچنان درخشان عمل می‌کند.

محمودی در پایان از انجام تمامی اقدامات تعمیراتی و ذخیره‌سازی سوخت مایع برای گذر موفق از زمستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: هموطنان زمستانی بدون خاموشی را سپری کنند.