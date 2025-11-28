پخش زنده
امام جمعه خرمشهر بر رفع مشکلات شعب بانک ملی این شهر تاکید کرد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام عادلپور امام جمعه خرمشهر در جمع نمازگزاران در مسجد جامع این شهر اولویت سخنان خود را به وضعیت نامطلوب شعب بانک ملی در این شهرستان اختصاص داد و نسبت به تعطیلی و احتمال ادغام برخی شعب هشدار داد.
او گفت چهار شعبه بانک ملی خرمشهر بهدلیل کمبود نیرو با مشکل جدی مواجهاند و یکی از آنها نیز تعطیل شده است.
امام جمعه خرمشهر با انتقاد از ناتوانی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این بانک، تأکید کرد کمبود نیرو در شعبه مرکزی بانک ملی موجب سردرگمی و نارضایتی مردم و فشار مضاعف بر کارکنان شده است.
او از مسئولان شهرستان، منطقه آزاد اروند، مسئولان استانی و مدیران بانک ملی در کشور خواست فوراً برای رفع این مشکل اقدام و پاسخ روشنی به مردم ارائه کنند.
به گفته وی، خرمشهر شهری دارای ظرفیتهای تجاری و اقتصادی است و افت کارایی شبکه بانکی با وضعیت واقعی رونق در شهرستان همخوانی ندارد.
حجت الاسلام عادلپور با اشاره به مطالبه عمومی شهروندان، بازگشایی شعبه تعطیلشده و تقویت سایر شعب را خواسته مردم عنوان کرد و افزود: کارآمدی شبکه بانکی یکی از شاخصههای رونق اقتصادی است و تضعیف آن به فعالیتهای اقتصادی شهرستان لطمه میزند.
امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری، شایعات درباره ارسال پیام ایران به آمریکا از طریق برخی کشورها و همچنین ادعاهای مربوط به مذاکره پنهانی را دروغ و هیاهوی هدایتشده خواند.
او هدف این فضاسازیها را سرپوش گذاشتن بر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد ایران در دام مذاکرهای که بهگفته او با نیت واقعی همراه نیست، نخواهد افتاد.
او با اشاره به مناسبتهای هفته از جمله روز نیروی دریایی، سالروز شهادت دانشمندان هستهای، روز مجلس و رحلت حضرتامالبنین، بر اهمیت نقش نیروهای مسلح، مجلس و خانوادههای شهدا در اقتدار و پیشرفت کشور تأکید کرد.