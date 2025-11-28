استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دستور رئیس جمهور قرار است جلساتی با حضور معاون رئیس‌جمهور، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و استانداران مرتبط برگزار و تصمیم گیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی درباره نگرانی‌های مردمی پیرامون سدهای ماندگان و خرسان افزود: در سال‌های گذشته بارها نگرانی‌های مردم و آثار احتمالی این سدها بر منطقه حفاظت‌شده دنا را به دولت سازمان محیط زیست و وزارت نیرو منتقل کرده‌ایم و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

رحمانی با اشاره به اهمیت زیست‌کره دنا که منبع تأمین آب حدود سه میلیون‌ نفر در جنوب کشور است گفت: اگر گزارش‌های کارشناسی نشان دهد که آسیبی وجود ندارد باید شفاف برای مردم توضیح داده شود اما مجموعه نظرها حاکی از وجود نگرانی‌های جدی است و نباید اجازه دهیم کوچک‌ترین آسیبی به دنا وارد شود.

وی اضافه کرد: در پی انتشار اخبار نادرست اخیر این موضوع در هیئت دولت مطرح و رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق و کارشناسی صادر کرد.

استاندار اضافه کرد: بنا به دستور رئیس جمهور قرار است جلساتی با حضور معاون رئیس‌جمهور، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و استانداران مرتبط برگزار تا تصمیم‌گیری نهایی با لحاظ دغدغه‌های مردم و اولویت محیط زیست انجام شود.