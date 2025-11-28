وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان در دیدار با قائم‌مقام وزارت فرهنگ و گردشگری چین در زمینه ایجاد فضای جدید تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری رایزنی و مسیر تعاملات عملیاتی در سال‌های پیش رو را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان برگزاری مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) در شهر چونگ‌چینگ چین، سیدرضا صالحی‌امیری در دیدار با «لی چون» به معرفی ظرفیت‌های متنوع ایران در حوزه‌های میراث ملموس و ناملموس پرداخت.

وی با اشاره به ثبت آثار متعدد ایران در فهرست جهانی و تنوع ۲۰ نوع گردشگری در کشور، تاکید کرد: ایران دارای مجموعه‌ای غنی از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری است که می‌تواند زمینه همکاری‌های هدفمند و بلندمدت با چین را بیش از پیش فراهم سازد.

سید رضا صالحی امیری با اشاره به علاقه روزافزون گردشگران ایرانی برای بازدید از جاذبه‌های چین، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق این کشور در توسعه موزه‌ها، تجهیزات نمایشگاهی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی در حوزه‌های فرهنگی تاکید کرد.

در این دیدار، موضوعاتی همچون برگزاری رویداد‌های مشترک فرهنگی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تهران، همکاری‌های موزه‌ای، تبادل نمایشگاه‌های مشترک، پژوهش‌های باستان‌شناسی و برنامه‌های مشترک مرمت و حفاظت آثار تاریخی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با استقبال طرف چینی همراه شد.

«لی چون» قائم‌مقام وزارت فرهنگ و گردشگری چین نیز با ابراز علاقه‌مندی کشورش به توسعه همکاری‌های فرهنگی با ایران، گفت: علاقه مردم چین به تاریخ و تمدن ایران قابل توجه است و نمایشگاه‌های آثار ایرانی همواره با استقبال گسترده در چین روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده چین در حوزه موزه‌ها، خاطرنشان کرد: چین دارای بیش از ۷۰۰۰ موزه فعال است که بخش مهمی از آنها تحت مدیریت شهرداری‌ها قرار دارد و بیش از ۵۰۰ موزه نیز با حمایت دولت تاسیس شده‌اند.

در این نشست، دو کشور بر تدوین برنامه همکاری پنج‌ساله توافق کردند تا گروه‌های تخصصی ایران و چین بتوانند پروژه‌های مشترک را در حوزه‌های متنوع طراحی و اجرا کنند. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در زمینه حفاظت و مرمت آثار ثبت‌جهانی از جمله برنامه‌های مهم مورد توافق دو طرف اعلام شد.

همچنین پیش از این دیدار، سیدرضا صالحی‌امیری در جریان سفر خود به چونگ‌چینگ از موزه تاریخ و باستان‌شناسی این شهر بازدید کرد.

این موزه به‌عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی منطقه، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نمایشگاهی، پیشینه تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی چونگ‌چینگ را به‌صورت تعاملی و جذاب معرفی می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان در این بازدید ضمن حضور در بخش‌های مختلف موزه، با شیوه‌های نوین روایت تاریخ، برنامه‌های پژوهشی و رویکرد‌های علمی مجموعه آشنا شد.